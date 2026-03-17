新潟出身のお笑い芸人・おばたのお兄さん（37）が、自身のYouTube「おばたのおニイガタch」を更新。新潟史上初の2校同時出場を決めた帝京長岡と日本文理の魅力を語り尽くした。ゲストに迎えたのは青森・弘前実の野球部出身でもある後輩芸人・漢咲コータロー（33）。西武・外崎脩汰とチームメートだった元高校球児で、おばたが「芸人界で一番高校野球に詳しい」と紹介する人物だ。21世紀枠での同時出場はあったが、北信越地区