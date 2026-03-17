ことし1月時点の全国の地価が発表されました。都道府県別の住宅地の上昇率で東京都が18年ぶりの1位になるなど、都心部の住宅需要の高さが目立ちました。【映像】20年連続で1位となった銀座4丁目小林リポ「東京・港区のマンションが立ち並ぶこのエリアを含め、全国の住宅地の地価上昇トップ10に東京から6か所もランクインしました」国土交通省が発表した、ことし1月1日時点の全国およそ2万5000地点の地価は、1年前と比べて全用