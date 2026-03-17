〈「飛車を打たれて詰みです」藤井聡太が感想戦でポツリ…敗戦後の“まさかの一言”に、勝者・永瀬拓矢すら「詰みなんですか…」と驚愕した〉から続く1分、わずか1分だった。【写真多数】背筋をすくりと伸ばして「解析完了」の顔に…この記事の画像をすべて見る（全28枚）絶対に1分で指せない局面、いや、指してはいけない局面のはずだった。それを1分で指したということは……。私の顔を見た中継記者が「勝又七段は、怖いもの