「ファーム・西地区、阪神１−２オリックス」（１７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）「５番・ＤＨ」でプロ初スタメンとなった、阪神のドラフト１位ルーキー・立石正広内野手（創価大）は、初打席でヒットを放つなど、２打数１安打。上々のデビューを飾った。二回の第１打席、オリックス・片山の直球を捉え左前打。プロ初打席で初ヒットを記録した。四回の第２打席では、初球から積極的にスイングを仕掛け、痛烈な中飛だった。