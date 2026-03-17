埼玉県立小児医療センターで白血病の治療で抗がん剤を注射した患者1人が死亡し、2人が意識不明となっている問題で、別の患者2人にも神経症状が出ていたことがわかりました。埼玉県立小児医療センターでは2025年、白血病の治療のために抗がん剤の注射をした3人の患者に歩行が難しくなるなどの神経症状が出て10代の男性患者が死亡、残りの2人も意識不明の重体です。3人の髄液から検出された「ビンクリスチン」という薬液が神経症状の