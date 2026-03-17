飼い主のストレスは犬にも伝わると言われている理由 1.飼い主の表情や声のトーンから感情を読み取っているから 飼い主のストレスは犬にも伝わると言われているのは、犬が飼い主の表情や声のトーンから感情を読み取っているからです。 ストレスを感じているとき、無意識に表情が暗くなってしまうことがあります。愛犬に向ける表情も笑顔がなくなってしまうことがあります。 愛犬に声をかけるときのトーンも