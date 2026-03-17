セラミドスキンケアが皮膚炎症状を改善させるメカニズム 犬のアトピー性皮膚炎は、皮膚のバリア機能が低下することで発症・悪化する慢性的な皮膚疾患です。 健康な皮膚では、セラミドという脂質成分が角質層に豊富に存在し、水分の蒸発を防ぎ、外部からの刺激物質や細菌の侵入を防ぐバリアとして機能しています。しかし、アトピー性皮膚炎の犬では、このセラミドの量が著しく減少しており、皮膚から水分が過剰に失