乗用車とは異なる車体特性から見た「嫌なクルマ」「困るクルマ」乗用車の運転中、前方にトラックがいると運転しにくいと感じることがあります。しかし、トラック側にも「こういうクルマがいると困る」というケースがあり、重大な事故を招くこともあるようです。【大事故に発展することも】これがトラックドライバーから見る「困るクルマ」です（画像）トラックドライバー目線での「嫌なクルマ」「困るクルマ」を、元大型トラッ