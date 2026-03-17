DAZNとJリーグは、明治安田J3リーグの2026/27シーズンから2032/33シーズンまでの配信契約に新たに合意したと発表した。これによりDAZNは、すでに締結しているJ1とJ2の契約とあわせ、同シーズンまで明治安田Jリーグの全試合を視聴できるサービスになる。 Jリーグは2026/27シーズンからシーズン移行を行い、8月開幕となる。DAZNはこのシーズン以降もJ1か