去年８月、山形県酒田市で横断歩道を渡っていた中学３年生の女子生徒がはねられ意識不明の重体となった事故で、一審の裁判で実刑判決を受けた男の控訴審がきょうはじまりました。 【写真を見る】中学生をはねた男は「刑が重い」と主張し減刑求める酒田市女子中学生意識不明事故の控訴審検察は「控訴棄却を」（山形） 裁判で男は減刑を求め、検察側は控訴の棄却を求めています。 過失運転傷害の罪に問われ一審で拘禁３年６か