普段、何気なく耳にしている言葉の「響き」をヒントに、パズル感覚で脳のトレーニングを楽しんでみませんか？今回は、旅先で見かける名前、人気のスイーツなどの言葉を集めました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、頭を柔らかくして考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□ま□□れあ□□けヒント：素朴さが消えておしゃれな雰囲気になることを