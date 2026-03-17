決勝で米代表の先発マウンドに立つマクレーン(C)Getty Images3月5日の開幕から激闘続きだったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、いよいよファイナリストが出揃った。米国代表とベネズエラ代表。一方は3大会連続、かたや史上初の決勝進出となった。【動画】アメリカの決勝進出を決めた“誤審”ドミニカ打者が怒った判定シーン互いにメジャーリーグの一流戦士を揃えた強豪同士のマッチアップだ。まさに“球界最強