元宝塚歌劇団娘役の花音舞さんは3月17日、自身のInstagramを更新。「大切な皆様へ」と題し、第2子の出産を報告しました。【写真】花音舞、第2子出産を報告「年子は本当にすごいです」花音さんは「この度、第二子となる女の子を出産いたしました新しい命を迎え、家族がまた一人増えたことをとても嬉しく思っています」と喜びをつづりました。妊娠中にはトーク＆ライブやポップアップイベントなどでファンと交流する機会があり、「