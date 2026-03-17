アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡の安全を確保のため各国に支援要請を続けています。しかし、要請に応じた国はまだ出ておらず、日本を何度も名指しして「協力すべき」と主張しました。日本側の対応について、政治部官邸担当の渡邊翔記者に聞きます。■日本に再三協力を要求…対策は？トランプ大統領はSNSで投稿していたので、すでに急ピッチでどのような協力ができるか検討している最中でした。日本政府として、その状況