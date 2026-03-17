2027年に横浜市で開催される横浜花博・GREEN×EXPOを運営するGREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会）は開催1年前となる今月19日から、入場チケットの前売り販売を開始する。【写真】貴重品になる!?横浜花博の記念チケット「1日券」のほか、いつでも何度も来場できる「通期パス」「夏パス」を、GREEN×EXPO 2027チケットサイトのほか、協会が契約している旅行代理店やプレイガイドなどの販売事業者