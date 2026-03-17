今季限りでの現役引退を表明していたノルディック複合男子で五輪３大会連続メダリストの渡部暁斗（３７）＝北野建設＝が１７日、現役最後の試合となったワールドカップ（ノルウェー・オスロ）で３８位で終え、羽田空港に帰国した。Ｗ杯通算１９勝を挙げ、五輪は６大会連続で出場。１４年ソチ五輪から２２年北京五輪までは３大会連続でメダルを獲得したレジェンドだ。昨年１０月に引退を発表。２月のミラノ・コルティナ五輪では