東京・墨田区の都営アパートから水道メーターを盗んだとして、60代の男2人が逮捕されました。防犯カメラには犯行直後、2人が大きな袋を運ぶ様子が写っていました。都営アパートの防犯カメラ映像。周囲を気にしながら出てくる男たち、手には大きな袋が。重たそうに運んでいるようにみえます。このおよそ30分前には、アパート内に2人の姿が。足早にエレベーターに乗ろうとしています。2人は窃盗の疑いで逮捕された無職の鈴木力容疑者