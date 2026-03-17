公正取引委員会＝東京都港区公正取引委員会は17日、原材料価格の高騰を受け、過去に下請け業者へ販売した原材料の費用をさかのぼって値上げし、差額分を支払わせたとして、自動車部品製造「松尾製作所」（愛知県大府市）の下請法違反（不当な経済上の利益の提供要請）を認定し、再発防止を勧告した。公取委によると、原材料費を遡及して値上げしたとする勧告は全国で初めて。公取委によると、同社は、業者に鉄や銅などの原材料