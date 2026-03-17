沖縄県・辺野古沖の転覆事故で、2番目に転覆した船の船長が17日「辺野古新基地を造らせないオール沖縄会議」の会合で、別の船が遭難し「助けるか避難するか葛藤はあったが、沈没した船に向かった」と説明した。関係者が明らかにした。