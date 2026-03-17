俳優の田中要次（62）が14日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。意外な夫婦関係を明かした。この日は街ブラロケで「猫グッズ」を扱うショップを訪問。田中は部類の猫好きで、26年間一緒に暮らし、番組に愛猫と共演した過去もある。ペットの話になると、田中は猫の魅力を語り「うちはね、猫を抱きながらうんちができるんです」と意味不明なアピール。「トイレに入っていると、膝の上に乗っかってきて