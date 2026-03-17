横浜市の山中竹春市長がパワーハラスメントの疑いがあるとして市の人事部長から告発された問題で、市は１６日、県弁護士会から推薦された弁護士３人による調査が始まったと発表した。市によると、弁護士３人は男性２人と女性１人。山中氏のパワハラの疑いがある言動や深夜や休日の業務連絡、幹部職員らへの暴言、市長室への出入り禁止といった項目を調査する予定で、事実の認定やパワーハラスメントにあたるかなどの評価も行う