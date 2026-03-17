ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われたお笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第２回公判が１７日、東京地裁で開かれた。被害女性がビデオリンクで証言して、ＰＴＳＤ発症を告白。示談は検討せずに、「厳しい処罰を求めます。実刑を求めたいと思います」と胸中を吐露した。斉藤被告に対しては、「罪を認めて償ってほしい。初公判の態度を見て、反省していないと