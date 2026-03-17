「確定申告って面倒そう……」そう思ってスルーしていませんか？実は、会社員の方でも特定の要件を満たす場合、払い過ぎた税金が還付されるケースがあります。要件によっては、還付される税金が掲題のような金額になりうる可能性があります。 本記事では、確定申告をすることで税金が還付される可能性の高い、代表的な3つのケースについて分かりやすく解説します。 ケース1：医療費が年間1