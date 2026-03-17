1995年4月、山梨県中央児童相談所はオウム真理教の教団施設から信者の子どもたち53人を一時保護した。異様な環境で育った子どもたちと児相職員はどう向き合ったのか。NHK「クローズアップ現代」取材班の著書『オウム真理教の子どもたち 知られざる30年』（集英社インターナショナル）より、その様子をレポートしよう――。写真＝共同通信社信者の子供がかいたにこやかな表情の麻原代表の絵。親しみを持っていることが感じられる（