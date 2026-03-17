現在、手取り18万円・ボーナス年2回という条件で働いている中で、「もう少し収入を上げたい」と考えるのは自然なことです。しかし、周囲から「事務職はどこも給料が安い」といわれると、不安を感じてしまうのも無理はありません。 本記事では、事務職の転職市場の現状や、収入を上げやすい働き方・選び方について詳しく解説します。 事務職の平均年収はどれくらい？ 「事務職って、やっぱり収入は低めなんじゃ