ダイヤの原石の記憶〜プロ野球選手のアマチュア時代第30回西舘勇陽（巨人）普段から口数が多い方ではない。多くを語ろうとしない分、どこかつかみどころがないように映る時もあるのだが、温厚でマイペースな西舘勇陽（巨人）には、数々の逸話がある。花巻東時代の西舘勇陽photo by Sankei Visual【菊池雄星や大谷翔平に匹敵するポテンシャル】たとえば、岩手の花巻東高校時代。腰痛の治療で県内の病院へ向かった時のことだ