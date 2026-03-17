米NVIDIAは3月16日（現地時間）、コンピューターグラフィックス分野で最も重要なブレイクスルーだという「NVIDIA DLSS 5」を発表した。今年秋にもゲーム内に導入してリリースするとしている。「NVIDIA DLSS 5」発表。リアルタイムニューラルレンダリング導入、今年秋リリースへすでにNVIIDA DLSSシリーズではDLSS 4.5までがリリースされているが、ナンバリングを大きく進めたDLSS 5が発表されたという内容。ピクセルにフォトリアル