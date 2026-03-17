物価高の時代に、衝撃的な価格を守り続ける名古屋の老舗中華があります。ラーメン300円台、2品で600円という破格ランチの裏には、店主の徹底した工夫と「安く腹いっぱい」という信念がありました。 ■驚きの激安価格の町中華 名古屋市中区、地下鉄東別院駅近くにある創業50年超の老舗中華「水月楼」。営業時間は午前11時から午後1時30分まで、ランチタイムのみです。 客：「鶏球飯が450円です。味も