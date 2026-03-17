ボーイズグループWanna One出身で現在は俳優として活躍するパク・ジフンが、大胆なイメージチェンジでファンを驚かせた。パク・ジフンは3月17日、自身のインスタグラムのストーリーズに数枚の写真を投稿し、近況を伝えた。【写真】パク・ジフン、衝撃の“赤髪”イメチェン公開された写真には、髪を短くカットし、赤みがかったヘアカラーにイメージチェンジしたパク・ジフンの姿が収められている。ブラックのTシャツにネックレスを