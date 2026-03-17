岐阜・北方町に誕生した和菓子店「菓子とりむら」。100年以上続いた洋菓子店の6代目が暖簾を継がず、和菓子職人として新たな一歩を踏み出しました。看板の豆大福は連日完売。老舗に頼らない若き職人の挑戦を取材しました。 ■行列ができる和菓子店の豆大福 2025年2月、北方町の商店街の一角にオープンした「菓子とりむら」。白を基調とした店内が印象的です。客：「和菓子店で、こんなにオシャレなところはない