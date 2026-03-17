スタンプはLINEならではの感情表現ツール。気に入ったものを何気なく使ってしまいがちですが、男性にウケるかどうかはさまざまのようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性149名に聞いたアンケートを参考に「男性ウケ良し！癒し系LINEスタンプ」をご紹介します。【１】本人とよく似たキャラクターのスタンプ「似てると、本人が言ってるみたいで笑える」（20代男性）というように、自分に似たキャラを見つけられると、スタン