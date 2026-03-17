子どもをきっかけに生まれる「ママ友」という関係は、本来は情報交換や助け合いの場であるはずだ。だが、その裏側では少し違う現実も広がっている。株式会社ＡＺＷＡＹが子供のいる１０代から６０代３００人を対象に行った調査で明らかになったのは、７５．０％がママ友付き合いにストレスを感じた経験があるという実態だ。金銭的な負担は小さい一方で、心理的な重さが際立つ構図が浮かび上がる。ストレスを感じる場面の上位は