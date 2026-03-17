１７日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）で、気象予報士・蓬莱大介さんが２７日をもって番組を卒業することを発表した。天気予報のコーナーの最後に司会の宮根誠司氏が「そして、ここで蓬莱さんからご報告」と振られた蓬莱さん。「はい、ミヤネ屋という番組が９月で終了するんですけど、私は一足早く３月２７日でこの番組を離れることとなりました」と生報告。宮根氏から「１５年やって