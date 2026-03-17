岡山県庁 子どもの貧困対策に取り組む「子ども食堂」の運営を支援するため、岡山県は2025年3月、「岡山県子ども食堂応援基金」を設置しました。これまでに個人や企業、団体から約700万円の寄付が寄せられていますが、より多くの人に知ってもらうため、新たにふるさと納税を活用して寄付を募ります。 2026年4月1日から岡山県の特定事業に対して個人寄付を募る、ふるさと岡山応援寄附金「おかやま元気コース（返礼品な