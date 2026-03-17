侍ジャパンの一員としてＷＢＣに参加していた日本ハムの伊藤大海投手が１７日、チームに合流。選手、スタッフ、関係者らから温かい拍手で迎えられた。選手らの温かい反応を受け、伊藤は「ほっとするというか、すごくいい気持ちで、練習することができました」と穏やかに語った。エスコンの関係者入り口には、「ＷＢＣおつかれさまでした！」の言葉と、日本、台湾、キューバそれぞれの代表に参加した選手、スタッフの名前が入っ