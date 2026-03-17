香川県庁 香川県庁本庁舎に3月18日～5月29日、イランと周辺国での救援活動を支援するための救援金を募る募金箱が設置されます。 募金箱は、香川県庁本庁舎の本館と東館の受付に設置されます。寄せられた救援金は、日本赤十字社を通じて、イランやその周辺にある紛争の影響を受ける国における被災者支援・復興支援活動などに役立てられます。 日本赤十字社は5月29日まで銀行振り込みでも救援金を受け付けています。