国名を中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「澳洲」の意味は？中国語で「澳洲」と表す国名はなんでしょう？ヒントは、「オ」から始まる国です。いったい、中国語で「澳洲」と表す国とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「オーストラリア」でした！「澳洲」は、オーストラリアを表す中国語です。広大な国土に大自然が広がり、コアラや