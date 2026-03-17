第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）で史上４校目の春連覇を狙う横浜（神奈川）が１７日、センバツ開幕前最後となる練習試合を大阪府内で行い、８回までの特別ルールで大商大堺（大阪）に１４―２で勝利した。初回、２死一塁からの中前安打で、一塁走者で主将の小野舜友内野手（３年）が相手野手の動きを見て一気に生還して先制。その後、３回に３点、５回に２点と着実に加点し、７回には打者一巡の猛攻で一挙