大川原化工機事件は、外為法違反の疑いで逮捕された経営者らが起訴取り消しとなった異例の冤罪事件として注目を集めた。弁護人として無実を証明し、5年をかけて国家賠償請求訴訟では経産省の通達の誤りまで認めさせた高田剛氏（BUSINESS LAWYERS AWARD 2025グランプリ／注目裁判部門賞／主催：弁護士ドットコム）に、事実を追求し続けた信念と弁護士としての原点を聞いた。●慣れない刑事事件 ヤメ検のバンド仲間を頼る高田剛氏は