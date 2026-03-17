◆オープン戦巨人―ヤクルト（１７日・東京ドーム）巨人の岸田行倫捕手が１７日、ヤクルト戦の試合前練習で一塁の守備練習を行った。大城の黒のファーストミットを借りてノックを受けた。岸田は１５日の日本ハム戦の試合前のシートノックでも一塁の守備に入っていた。現状のチーム内競争は捕手は岸田、甲斐、大城、小林、山瀬ら。一塁はリチャードが左手骨折で離脱してダルベック、増田陸、２軍の荒巻らが候補に挙がって