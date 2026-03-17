大蔵村肘折温泉の冬のシンボル、巨大雪だるまの「おおくら君」が完成し、17日お披露目されました。ことしは「肘折こけし」をモチーフにデザインされ、温かみのある雪だるまに仕上がりました。記者リポート「大蔵村肘折温泉まだ積雪は1メートル以上あります。この雪を活用して作ったのが巨大雪だるま。近くで見るとものすごい迫力。下から見上げる雪だるまは初めてです」巨大雪だるまの「おおくら君」は、ことし3