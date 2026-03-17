1人ごはんのハードルを下げてくれる本ふたり暮らしからひとり暮らしになった料理家のこてらみやさんが、先月2月に出版した『わたし思いの自炊ごはん ひとりの料理を楽しむヒント』（こてらみや著／家の光協会）は、ひとりごはんのハードルを下げるさまざまな工夫を教えてくれる。ひとりの食事は、気楽ではあるが、気を抜けば崩れてしまうし、がんばりすぎれば続かない。こてらさんも、健啖家だった夫の、「あれ食べたい！これも