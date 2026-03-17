気づけば手付金を払っていた妻と「家族と飼い犬を乗せられる十分な大きさのクルマが必要だね」と合意しておきながら、1週間後に50年落ちの2人乗り英国製スポーツカーを買ってくるなんて、それは非常に勇敢か、あるいは非常に愚かな行動だ。いや、おそらくその両方だろう。【画像】伝統ある英国のスポーツカーブランド【マーコスのモデルを詳しく見る】全16枚「妻の指示で次のファミリーカーを探していたところ、Facebookに掲載さ