ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート種目の解説で注目を集めた元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美が16日、自身のインスタグラムを更新。姉との“顔出し”2ショット写真を公開した。【写真】「かわいい」「良く似ていらっしゃる姉妹ですね」高橋成美＆姉・美澄さんの“笑顔でピース”の2ショット高橋は、同日放送のバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系／後9：00〜）にゲスト出演。フィギュアス