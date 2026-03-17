富山市にある6階建てマンションの4階にある一室が焼ける火事がありました。【映像】黒焦げになったマンションの一室（現場の様子）午前8時半ごろ、富山市寺町で「6階建てアパートの4階から炎と煙が出ている」と近くで作業をしていた人から119番通報がありました。警察などによりますと、ポンプ車など14台が出動し、火は約1時間半後に消し止められました。火元の部屋には60代の男性が住んでいますが、出火当時、外出していた