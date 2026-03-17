日産自動車は、アメリカで生産するスポーツ用多目的車＝SUVの「ムラーノ」を、日本に「逆輸入」すると発表しました。日本での販売は12年ぶりです。【映像】日産「ムラーノ」の外装＆内装日産は現在、「ムラーノ」をアメリカのテネシー州の工場で生産しています。2015年までは日本でも生産して右ハンドル仕様を販売していましたが、今回は左ハンドル仕様で来年の初めに販売を始めます。国交省は先月、安全性が確認できたアメ