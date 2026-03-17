◇大相撲春場所10日目（2026年3月17日エディオンアリーナ大阪）昨年名古屋場所で優勝している西前頭5枚目の琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）は大関経験者で西8枚目の正代（34＝時津風部屋）に寄り倒されて8勝2敗となり優勝争いトップと1差に後退した。過去1勝7敗と合口は良くない。その苦手意識も影響するのか、完敗だった。立ち合いで右差しの正代に一気に出られた。左も差され、もろ差しで圧倒された。