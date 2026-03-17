ユナイテッドアローズからの発表です。【映像】ユナイテッドアローズのホームページ「【3/17情報更新】お取引先様の個人情報漏えいに関するお詫びとご報告この度、弊社において、以下のとおり元従業員の持出しによる、広報・PR活動に係るお取引先様関連の個人情報漏えいが発生いたしました。関係者の皆さまにご迷惑とご心配をおかけすることとなりましたこと、深くお詫び申し上げます。・本件の概要及び対応状況2026年1月6日弊社