人は誰しも、隠された一面を持っているのかもしれません。漫画家・紫良河みあびさんの作品『恋するふたりは牙を隠す』は、そんな隠された一面を持つ男女の恋愛模様を描いた物語です。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約1万ものいいねが寄せられました。【漫画】『恋するふたりは牙を隠す』（全編を読む）ある日、眼鏡をかけてチェックシャツを着た、野暮ったい装いをした青年がオンラインゲームで仲良くなった『プリティウー