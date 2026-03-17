瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。夜も晴れの天気が続くでしょう。 18日は低気圧や前線の影響で雲が広がり、昼前から雨の降るところがある見込みです。午後は広く雨雲がかかるでしょう。朝の最低気温は岡山で4度、津山で1度、高松で5度の予想です。17日朝と同じくらいの気温になります。日中の最高気温は岡山で12度、津山で9度、高松で14度でしょう。17日よりも大幅に気温の低いところがあります。岡山県を中心